أكثر من 100 خبير عسكري إيراني ولبناني وعراقي في صنعاء

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، أن #صنعاء تحتضن 150 خبيراً عسكرياً إيرانياً ولبنانياً من #حزب_الله وعراقياً من #الحشد_الشعبي، مشيراً إلى أن أكثر من 58 خبيراً إيرانياً يديرون معركة #الحديدة ويعملون على تركيب الألغام البحرية.

وكشف الأحمر، في تصريحات لصحيفة الرياض، أن أول عمل للانقلابيين بعد إسقاط صنعاء كان إطلاق سراح عشرات #السجناء و #المعتقلين الإيرانيين من #جواسيس وغيرهم، مؤكداً أنه لولا #التحالف_العربي لذهب #اليمن إلى #الصف_الإيراني.

وأضاف أن معركة صنعاء تسير وفق #الخطط_العسكرية المعدة وهي تنفذ بنجاح في جميع الجبهات.