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الشرعية تسيطر على أجزاء واسعة من منطقة شمال المخا

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الجيش اليمني في المخا (أرشيفية)
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سيطر #الجيش_الوطني_اليمني والمقاومة الشعبية على أجزاء كبيرة من منطقة "حي سالم" شمال مديرية #المخا غرب #تعز وتقدمت في اتجاه #الخوخة جنوب محافظة #الحديدة.

بدورها، شنت مقاتلات #التحالف_العربي #غارات على مواقع #الحوثيين في مديرية #موزع، وأربع غارات على مواقع غرب معسكر خالد وثلاث غارات على تجمعات بين موزع وذوباب.

وكان طيران التحالف قد استهدف، في وقت سابق من آذار/مارس، تجمعات للميليشيات الحوثية في منطقة البرح غرب محافظة تعز، كانت تهدف لإعادة السيطرة على المخا.

ونتج عن القصف سقوط أكثر من 45 قتيلاً، بينهم القيادي #الحوثي، أمين حميدان، وعدد كبير من الجرحى وتدمير عربات وآليات تابعة للمتمردين.

كلمات دالّة

#الجيش الوطني اليمني, #المخا, #تعز, #الخوخة, #الحديدة, #التحالف العربي, #غارات, #الحوثيين, #موزع, #الحوثي

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