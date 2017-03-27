الشرعية تسيطر على أجزاء واسعة من منطقة شمال المخا

سيطر #الجيش_الوطني_اليمني والمقاومة الشعبية على أجزاء كبيرة من منطقة "حي سالم" شمال مديرية #المخا غرب #تعز وتقدمت في اتجاه #الخوخة جنوب محافظة #الحديدة.

بدورها، شنت مقاتلات #التحالف_العربي #غارات على مواقع #الحوثيين في مديرية #موزع، وأربع غارات على مواقع غرب معسكر خالد وثلاث غارات على تجمعات بين موزع وذوباب.

وكان طيران التحالف قد استهدف، في وقت سابق من آذار/مارس، تجمعات للميليشيات الحوثية في منطقة البرح غرب محافظة تعز، كانت تهدف لإعادة السيطرة على المخا.

ونتج عن القصف سقوط أكثر من 45 قتيلاً، بينهم القيادي #الحوثي، أمين حميدان، وعدد كبير من الجرحى وتدمير عربات وآليات تابعة للمتمردين.