بن دغر: "عاصفة الحزم" استعادت 85% من أراضي اليمن

أعلن رئيس الوزراء اليمني #أحمد_عبيد_بن_دغر أن #عاصفة_الحزم التي أطلقت قبل عامين، استعادت 85% من الأراضي التي استولى عليها #الحوثيون وحلفاؤهم.

وأوضح بن دغر، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن العملية اقتربت من تحقيق الهدف الرئيسي لإنهاء #الانقلاب وسحق #المشروع_الإيراني في #اليمن.

كما وصف الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله #صالح بأنهم أذيال و #أدوات #إيران الذين لم يعد بمقدورهم فرض مشروع سادتهم في طهران، مضيفاً أنه آن الأوان لإيران أن تراجع حساباتها، وتدرك أن العرب بعد عاصفة الحزم ليسوا كما قبلها، ولم يعد مقبولاً استمرارها في سياستها العدائية.



وأكد بن دغر أن الشعب اليمني أصبح قريباً من تحقيق أحلامه وتطلعاته في استكمال إنهاء الانقلاب، وأن #الجيش_الوطني بات على مشارف #صنعاء.