تقرير أممي يكشف مصادر الانقلابيين لتمويل الحرب

كشف تقرير أممي النقاب عن مصادر تمويل #الحوثيين و #المخلوع_صالح للحرب، دون مراعاة للأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون. #الانقلابيون فرضوا ضرائب على النشاط التجاري الرسمي، وأيضاً على التهريب والسوق السوداء، وفرضوا ضرائب حتى على #تجارة_القات التي تمثّل 10% من الناتج المحلي الوطني في #اليمن.

فتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، رصد طرق حشد ميليشيات الحوثي والمخلوع الدعم المادي للحرب.

وتحت شعار #تمويل_الجهد_الحربي ، يحصل الانقلابيون على مداخيل من المهربين والمتربحين من #السوق_السوداء ، فضلًا عن #ضرائب البلديات.

التقرير الأممي يشير إلى أن الشراكة المالية بين #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح تعني سيطرة الحوثيين على شمال اليمن وموارده المالية، مقابل تمكين صالح من العاصمة والتحكم بالسوق السوداء للسلع سواء المشروعة أو غير المشروعة.

بعد صدور هذا التقرير، رصدت مصادر "العربية" و"الحدث" أعمال سطو للميليشيات على مجموعة من الصناديق المالية:

* صندوق دعم النشء والرياضة

* صندوق الضمان الاجتماعي

* صندوق مؤسسة التأمينات

السطو على 28 مليار ريال من حساب #شركة_التبغ_والكبريت المعروفة باسم #كمران.

قادة الحوثيين لم يكتفوا بذلك بحسب ناشطين، بل تسابقوا على تأسيس شركات عقارية وبناء عمارات في العاصمة #صنعاء.