على مدى عامين.. الانقلابيون أفشلوا 7 هدن إنسانية

شهدت الساحة اليمنية، منذ انطلاق #عاصفة_الحزم لدعم الشرعية في #اليمن، جهوداً للتسوية أفضت إلى سبع #هدن لم يكتب لأي منها النجاح بسبب #خروقات #الحوثيين سواء في الجبهات الداخلية وعلى الحدود مع #السعودية.

وكانت الهدن بمبادرة من #التحالف_العربي، خمس منها في العام 2015، واثنتين في العام 2016.

وخرقت الميليشيات هذه الهدن منذ ساعاتها الأولى دون مراعاة #معاناة الشعب الإنسانية واستغلتها لتحقيق #مكاسب_عسكرية على الأرض.

كما خلفت هذه #الحرب، بحسب #الأمم_المتحدة، تكلفة إنسانية عالية، ووضعت اليمن في المرتبة الأولى طبقاً لمقياس التداعيات الإنسانية جراء الحروب و #الأزمات في الأمم المتحدة، حيث كشفت تقارير أممية خلال هذين العامين أن الملايين مهددين بـ #المجاعة.