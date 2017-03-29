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أميركا تقتل 4 من "قاعدة" اليمن في غارة جديدة

المصدر: عدن - فرانس برس
طائرة أميركية بدون طيار
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قُتل 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى #تنظيم_القاعدة في جنوب #اليمن فجر الأربعاء في غارة شنتها #طائرة_أميركية بدون طيار، بحسب ما أفاد مسؤول أمني يمني.

وأوضح المسؤول اليمني أن الطائرة استهدفت سيارة في مديرية مودية بمحافظة #أبين "كانت متجهة إلى أحد المواقع التي ينشط فيها التنظيم في ضواحي المديرية".

وتابع أن السيارة أصيبت بصاروخين "ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها"، وعددهم 4.

دونالد ترمب دونالد ترمب

وتعتبر #واشنطن أن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب"، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، أخطر فروع الجماعة المتطرفة في العالم.

وكثفت #الولايات_المتحدة، منذ تسلم #دونالد_ترمب الرئاسة في كانون الثاني/يناير، ضرباتها ضد التنظيم في محافظات أبين وشبوة (جنوب) و #البيضاء (وسط). وقتل أكثر من 20 من عناصر التنظيم في هذه الغارات، بحسب مصادر أمنية ومحلية في اليمن.

وفي منتصف اذار/مارس ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترمب منحت وزارة الدفاع الأميركية الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات جوية وعمليات للقوات الخاصة في اليمن من دون الحاجة لطلب موافقة #البيت_الأبيض.

كلمات دالّة

#تنظيم القاعدة, #اليمن, #طائرة أميركية, #أبين, #واشنطن, #الولايات المتحدة, #دونالد ترمب, #البيضاء, #البيت الأبيض

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