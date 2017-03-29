أميركا تقتل 4 من "قاعدة" اليمن في غارة جديدة

قُتل 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى #تنظيم_القاعدة في جنوب #اليمن فجر الأربعاء في غارة شنتها #طائرة_أميركية بدون طيار، بحسب ما أفاد مسؤول أمني يمني.

وأوضح المسؤول اليمني أن الطائرة استهدفت سيارة في مديرية مودية بمحافظة #أبين "كانت متجهة إلى أحد المواقع التي ينشط فيها التنظيم في ضواحي المديرية".

وتابع أن السيارة أصيبت بصاروخين "ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها"، وعددهم 4.

وتعتبر #واشنطن أن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب"، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، أخطر فروع الجماعة المتطرفة في العالم.

وكثفت #الولايات_المتحدة، منذ تسلم #دونالد_ترمب الرئاسة في كانون الثاني/يناير، ضرباتها ضد التنظيم في محافظات أبين وشبوة (جنوب) و #البيضاء (وسط). وقتل أكثر من 20 من عناصر التنظيم في هذه الغارات، بحسب مصادر أمنية ومحلية في اليمن.

وفي منتصف اذار/مارس ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترمب منحت وزارة الدفاع الأميركية الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات جوية وعمليات للقوات الخاصة في اليمن من دون الحاجة لطلب موافقة #البيت_الأبيض.