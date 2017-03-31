اليمن.. الميليشيات تحتجز طاقماً طبياً دولياً في إب

اختطفت ميليشيات المخلوع صالح و#الحوثي الانقلابية 9 من طاقم #الهيئة_الطبية_الدولية بمحافظة #إب واقتادتهم ليلاً إلى أحد معتقلاتها.

وكانت الهيئة قد نقلت أنشطتها إلى إب عقب اشتداد #المواجهات في #تعز، وعجزها عن تقديم خدماتها.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من إعلان منظمة #أطباء_بلا_حدود إنهاء عملها في هيئة #مستشفى_الثورة_العام بمحافظة إب جراء #تدخلات الانقلابيين في أعمالها.

من جهة أخرى، رحبت #الحكومة_اليمنية بخطة #الأمم_المتحدة لاستخدام موانئ بديلة غير #ميناء_الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، لإيصال المساعدات.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، إن خطوة منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ستساعد كثيراً في ‏وصول المساعدات إلى المحافظات اليمنية كافة وضمان عدم عرقلتها أو نهبها من قبل الانقلابيين، ‏إضافة إلى إسهامها في تحسين الوضع الإنساني.‏