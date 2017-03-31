ذمار.. الحوثيون يحتجزون عشرات الناقلات المحملة بالغذاء

احتجزت ميليشيات #الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية الجمعة العشرات من الناقلات المحملة بالسلع الغذائية في ذمار، والبضائع القادمة من ميناء عدن، ومنفذ الوديعة، لفرض رسوم جمركية عليها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي قوله إن "العشرات من الناقلات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع المختلفة .. محتجزة حالياً في خط المحافظة، أمام المجمع الحكومي الخاضع للميليشيا".

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إنشاء الميليشيا الانقلابية مكاتب جديدة للتخليص الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية في مداخل محافظة #ذمار جنوبي العاصمة #صنعاء.

وتسعى الميليشيات إلى جني أكبر قدر ممكن من الموارد المالية، بعد قرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة #عدن وتجفيف منابع الدعم المالي للميليشيا الانقلابية.