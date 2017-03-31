غارات التحالف تمطر مواقع الانقلاب بضواحي صنعاء

شنت طائرات #التحالف_العربي عشرات الغارات على مواقع وتجمعات ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح في ضواحي #صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية بأن 17 #غارة استهدفت #معسكر_صب و #مخابئ_أسلحة تابعة لميليشيات صالح في ضاحية بلاد الروس جنوب صنعاء.

كما دمرت سبع غارات مخبأ للأسلحة في مزارع الزنداني بضاحية بني الحارث شمال شرق العاصمة.

واستهدفت مواقع وتجمعات أخرى في مديرية #أرحب، وشمال منطقة #نهم وفي منطقة #المتون في محافظة #الجوف.

كذلك سقط نحو 35 عنصراً من الميليشيات بين قتيل وجريح في غارات أخرى على الجوف.

وشنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في #صعدة ودمرت لها آليات و #عتاد_حربي في مناطق الحصامة ونقطة بسباس.