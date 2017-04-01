الحوثي يخسر أبرز قياداته الميدانية منذ الانقلاب

قتل القيادي #الحوثي، أبو عبد الهادي، وعدد من مرافقيه بـ #غارة لطيران #التحالف_العربي بالقرب من مجمع الأمن السياسي وسط #صعدة، وفق مصادر عسكرية.

كما أكدت المصادر مقتل عشرات من عناصر الميليشيات و #إصابة آخرين، عقب محاولتهم #التسلل إلى مواقعهم في محيط البقع.

وتكبدت ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على الشرعية، #خسائر في صفوف قياداتها العسكرية والتي كان يعتمد عليها زعيمهم، #عبدالملك_الحوثي، في قيادة #الانقلاب والتمدد صوب المناطق الجنوبية، أبرزها كان #يوسف_المداني الذي يعتبر المساعد الأيمن لعبد الملك الحوثي.

وقتلت مئات #القيادات من الصف الأول تحت #قصف طائرات التحالف و #مدفعية #الجيش_الوطني في مختلف الجبهات، منهم #طه_المداني، الرجل الثالث في القيادة بعد شقيقه يوسف، والعقيد #حسن_الملصي، قائد القوات الخاصة الحوثية، بالإضافة إلى العشرات الذين ينتمون إلى أسرة الحوثي.

وبالرغم من الخسائر الكبيرة التي تتلقاها الميليشيات في قيادتها، إلا أنها تسعى جاهدة لإخفاء الأمر عن أتباعها لما يمثله ذلك من ضربة كبيرة في نفسيات مقاتليها، حيث إن أبرز هذه القيادات التي تسقط تمثل رأس الهرم بين قبائلها، لذا فإن الإعلان عن مقتلها يأتي بعد أشهر عدة تحسباً لردات قبلية عنيف .