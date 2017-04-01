حزب المخلوع يتهم الحوثي بممارسة العنصرية وإشعال الفتنة

وجّه القيادي في حزب #المخلوع_صالح، عادل الشجاع، بلاغاً إلى النائب العام في #صنعاء ضد زعيم #الحوثيين، #عبدالملك_الحوثي، اتهم فيه خطابه الأخير بأنه يمثل دعوة للتمييز العنصري وإشعال #الفتنة و #الكراهية و #الحقد_العنصري بين اليمنيين.

وقال الشجاع إن زعيم الحوثيين في خطابه الأخير يقول إن المشكلة في #اليمن ليست سياسية بل دينية، مشيراً إلى أن دعوة الحوثي تشمل #التمييز بين الخلفاء الراشدين.

كما اتهم الحوثي بأنه أعطى توجيهات مباشرة بممارسة #العنف ضد الشباب الذين لا يلتزمون بتعليمات جماعته، داعياً إلى #تصفية المعارضين لهم.

وحذر الشجاع من وقوع #مجازر أفظع من مجازر #النازية نفسها، على حد وصفه.