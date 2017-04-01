هيئة طبية دولية: اختطاف 5 من موظفينا على يد الحوثيين

أعلنت #الهيئة_الطبية_الدولية أو #ميديكال_كوربس_ستاف في بيان صحافي، اختطاف خمسة من موظفيها في #إب باليمن أثناء قيامهم بعملهم الإغاثي، وذلك على يد #الحوثيين الذين خطفوا كذلك سائقين يعملان مع البعثة.

ووعدت الهيئة ببذل قصارى جهدها لفك أسر هؤلاء، مذكّرةً بجهودها الإغاثية في اليمن منذ عام 2012 والتي وصفتها بشريان الحياة للكثير من المدنيين في #صنعاء و #تعز وإب، إضافة إلى #عدن و #لحج.

بيان الهيئة الدولية يأتي بعد أسبوع واحد فقط من إعلان منظمة #أطباء_بلا_حدود إنهاء عمل بعثتها في إب جراء تدخلات ومضايقات #الميليشيات_الحوثية.

وأعادت هاتان الحادثتان إلى الأذهان سياسة ينتهجها المتمردون في التضييق على بعثات #الإغاثة الدولية منذ اندلاع الأزمة في #اليمن.

وأبرز هذه المضايقات الحوثية: منع منسق الشؤون الإنسانية الأممي ستيفن أوبراين من الوصول إلى #تعز الشهر الماضي. وسبقها منع بعثة تابعة لـ #الصليب_الأحمر الدولي من الوصول إلى نفس المدينة، إضافة إلى منع دخول شحنتين جويتين محملتين بمحاليل التغذية تابعة لـ #اليونيسف.