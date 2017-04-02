الحوثيون يهددون بإرسال وزير الدفاع السابق لإيران

قال شيخ قبلي يمني إن قيادات من ميليشيات #الحوثي أبلغوه بأنهم سيرسلون وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، المحتجز لديهم، إلى #إيران في حال لم تتحرك الحكومة الشرعية لبحث مطالب الإفراج عنه وعن رفاقه.

وقال الشيخ رشاد العِطري، من محافظة #لحج، إن قيادات في ميليشيات الحوثي أبلغوه بذلك داعياً إلى تحرك عاجل وسريع.

وأكد العطري أنه بذل جهوداً كبيرة بهدف تحريك ملف التفاوض بخصوص القيادات المحتجزة لدى #الحوثيين، لكن دون أن يجد أي تجاوب بخصوص هذه القيادات.

وتحتجز ميليشيا الحوثي قيادات، بينهم اللواء محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل رجب منذ اندلاع الحرب في العام 2015.

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ميدانياً، دمّر طيران #التحالف_العربي مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح في جبل الثار بمحور البقع شمال محافظة صعدة، وقال مصدر ميداني إن الطيران شنَّ عدة غارات على مواقع للميليشيات ودمر مخزناً للأسلحة الثقيلة والخفيفة.

في غضون ذلك قتل 7 عناصر من الميليشيات وأصيب 17 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني في مقبنة غرب #تعز. وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من إحباط محاولة تسلل للميليشيات في محيط جبل علقة بمنطقة الكدحة المحاذية لمديرية مقبنة وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات #التحالف العربي مواقع الميليشيات في محيط معسكر خالد ومفرق #المخا غرب تعز.