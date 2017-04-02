اليمن.. ألف طن ورق مموّل أمميا لطباعة "مناهج طائفية"

استنكرت #المنظمة_الإسلامية_للتربية_والعلوم_والثقافة " #إيسيسكو "، تمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة #"اليونيسيف "، طباعة كتب مدرسية " #طائفية " لجماعة #الحوثي الانقلابية في اليمن.

واعتبرت #إيسيسكو في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن هذا العمل مخالف لموقف #الأمم_المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية، واستنكرت قيام اليونيسيف، بـتمويل المتمردين الحوثيين بألف طن من الورق لطباعة مناهج دراسية جديدة، معتبرة العمل تشجيعا لميليشيا #متمردة لا قانونية لأفعالها بأي شكل من الأشكال، داعية الدول الأعضاء في المنظمة إلى التنديد بهذا العمل، الذي وصفته بـ "غير الأخلاقي وغير القانوني"، ومحاسبة منظمة اليونيسيف عليه.

وذكرت إيسيسكو أن هذه المناهج تم توزيعها في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، وتخص ثلاثة مستويات دراسية من المرحلة الأساسية وهي الرابع والخامس والسادس.