اليمن.. التحالف يدمر مخزن أسلحة للميليشيات في جبل الثار

دمر طيران التحالف العربي مخزن أسلحة #لميليشيات #الحوثي و #صالح في جبل #الثار ، بمحور البقع شمال محافظة صعدة، وقال مصدر ميداني إن الطيران شن عدة غارات على مواقع للميليشيات ودمر مخزنا للأسلحة الثقيلة والخفيفة.

في غضون ذلك قتل سبعة من الميليشيات وأصيب 17 آخرون في مواجهات مع #الجيش_الوطني في مقبنة غرب #تعز ، وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من إحباط محاولة تسلل للميليشيات في محيط جبل علقة بمنطقة الكدحة المحاذية لمديرية مقبنة وكبدهما خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات في محيط معسكر خالد ومفرق المخا غرب تعز.