اليمن.. 128 منظمة وجمعية تعرضت لانتهاكات الانقلابيين

أصدر "برنامج التواصل مع علماء اليمن" تقريراً يكشف الانتهاكات التي تعرضت لها المنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في #اليمن على يد ميليشيا #الحوثي والمخلوع علي صالح.

وقال التقرير إن 128 منظمة وجمعية خيرية تعرضت لانتهاكات الانقلابيين، موضحاً أن تلك المنظمات والجمعيات الخيرية، منيت بخسائر بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2014، وهي فترة بدء الانقلاب على الشرعية، حتى كانون الأول/ديسمبر 2015.

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على صعيد آخر، طالبت البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك #الأمم_المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين.

يأتي ذلك بالتزامن مع عرض تقرير للتحالف العربي يتحدث عن اختطافات بلغت 4882 اعتقالاً تعسفياً في حق مختلف الشرائح.