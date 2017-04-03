البنتاغون: استهدفنا قاعدة اليمن بـ 20 غارة خلال أيام

شنت طائرات أميركية نحو 20 غارة استهدفت مقاتلي #القاعدة في #اليمن خلال الأيام الأخيرة، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون)، الاثنين، في ظل تكثيف حملة واشنطن على #المتطرفين.

وقال المتحدث الكابتن جيف ديفيس، إن الغارات حصلت أثناء عطلة نهاية الأسبوع، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومنذ 28 شباط/فبراير، ارتفع عدد الضربات الأميركية في اليمن إلى أكثر من 70 غارة.

وأضاف ديفيس: "نحن مستمرون في استهداف تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في اليمن بغية زعزعة هذه المنظمة الإرهابية التي تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة".

وأكد ديفيس أنه لا تزال هناك وحدة صغيرة من العسكريين الأميركيين المتمركزين في اليمن، لكنهم لا يشاركون في المعارك.

يذكر أن #وزارة_الدفاع الأميركية وسعت نطاق هجماتها ضد القاعدة في اليمن منذ وصول الرئيس #دونالد_ترمب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.