اليمن.. زعيم الحوثيين يعرض صفقة لتبادل الأسرى

تواجه #الميليشيات_الانقلابية نقصاً حاداً في عدد المقاتلين نتيجة الخسائر التي تتكبدها في جبهات القتال، وهو ما دفع #زعيم_المتمردين #عبد_الملك_الحوثي إلى عرض صفقة تبادل للأسرى مع #الحكومة_الشرعية، التي طالبت عبر مندوبها في #الأمم_المتحدة بالضغط الدولي على الانقلابيين للإفراج عن المعتقلين من دون الالتفات إلى عرض زعيم التمرد، وفقاً لقناة "العربية" الاثنين.

ورغم استمرار حملة المداهمات والاعتقالات التي تنفذها الميليشيات الانقلابية في #صنعاء ومحافظات أخرى، أعلن عبد الملك الحوثي زعيم التمرد عن ما سمّاه بصفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل مع الحكومة الشرعية، في وقت تشير التقارير إلى أن الميليشيات الانقلابية تعاني من نقص حاد في أعداد مقاتليها في مختلف الجبهات نتيجة #الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الأشهر الأخيرة.

وعرض زعيم التمرد لعقد صفقة لتبادل #الأسرى فرضته وفق مراقبين الضرورة مع تصاعد حدة المواجهات وامتناع شيوخ ووجهاء القبائل منذ أشهر عن الدفع بالمزيد من أبناء القبائل للقتال إلى جانب الميليشيات الانقلابية.

وأبدى شيوخ قبليون داعمون للميليشيات في محافظة #عمران تذمرهم من استمرار القتال الذي استنزف معظم أبناء القبائل، فيما النتائج تبدو لغير صالح الانقلابيين، مؤكداً أنه لم يعد بوسع القبائل إرسال أبنائها إلى الجبهات.