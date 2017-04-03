اليمن.. قيادي حوثي يكشف عن فرار جماعي للميليشيات

أعلن مصدر عسكري في #الجيش_اليمني الاثنين أن قياديا حوثيا ينتمي إلى محافظة #عمران سلّم نفسه لقوات الشرعية والمقاومة في جبهة كرش شمال محافظة #لحج.

وأوضح العقيد عبدالحكيم الشعيبي، قائد جبهة كرش، أن القيادي في ميليشيات الحوثي، الذي تم التحفظ على اسمه، سلم نفسه لقوات الجيش الوطني بعد أن طلب الأمان.

فرار جماعي

وأشار إلى أن التحقيقات مع القيادي كشفت عن حالات فرار جماعي في صفوف عناصر الميليشيات. ولفت الشعيبي إلى أن "القيادي في الميليشيات كشف عن فرار 40 عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من جبهة كرش".

وعن سبب تسليم القيادي الحوثي نفسه، قال الشعيبي إنه يعود للأكاذيب والافتراءات التي اكتشف أن قيادات ميليشيات الحوثي وصالح تمارسها على عناصرها. وأضاف "إن قراره بتسليم نفسه يعود لقتال قيادات الميليشيات تحت غطاء طائفي وعنصري".