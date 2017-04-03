اليمن.. هجوم وشيك لقوات الشرعية لاستعادة ميناء الحديدة

أثار إعلان #التحالف_العربي المضي قدماً في تنفيذ خطته العسكرية، لدعم استعادة سيطرة الشرعية على #ميناء_الحديدة، قلق الانقلابيين بشكل جدي، وبدؤوا التحرك لدى بعض الدول الكبرى في محاولة لإفشال خطط التحالف، ومطالبة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتدخل لمنع اقتحام ميناء الحديدة عسكرياً، بحسب قناة "العربية".

العملية العسكرية باتت وشيكة بحسب تصريحات المتحدث باسم التحالف العربي، خاصة بعد تجاهل #الأمم_المتحدة طلب الإشراف على الميناء، وبعد أن تبين حجم الفائدة التي يجنيها الانقلابيون بما في ذلك التحكم بتدفق إمدادات #الإغاثة_الإنسانية وتغيير وجهتها لدعم الميليشيات ومنع وصولها للمتضررين.

ميناءا الحديدة والصليف يمثلان شرياناً حيوياً للعاصمة #صنعاء والمحافظات المجاورة لها، حيث تتدفق عبرهما نسبة 80 في المئة من حاجاتها من البضائع والسلع، واستعادة السيطرة عليه ينتزع من الميليشيات آخر أهم الموارد المالية لها بعد نقل البنك المركزي إلى #عدن.