اشتباكات بتعز والتحالف يقصف الميليشيات بالحديدة وصنعاء

شن #الجيش_الوطني و #المقاومة_الشعبية هجوماً عنيفاً على مواقع وتحصينات #ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح شرق مدينة تعز، واستهدف الهجوم الذي بدأ في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء أحياء #القصر_الجمهوري والبنك المركزي وكلابة، وتبة هائل و #شارع_الأربعين حيث تدور مواجهات.

وبالتزامن مع الهجوم على الجبهة الشرقية اندلعت مواجهات عند نقاط التماس بين الجيش الوطني والميليشيات في الجبهة الغربية للمدينة.

وأفاد شهود عيان أن المواجهات تجددت بالقرب من #معسكر_الدفاع_الجوي ، ومنطقة الربيعي ومنفذ غراب وتبتي السوداء والمحضار في جبهة الضباب.

يأتي ذلك فيما جددت طائرات #التحالف قصفها لمواقع وأهداف تابعة للميليشيات في محافظة #الحديدة لليوم الثاني على التوالي في جزيرة كمران، حيث شنت 6 غارات صباح اليوم على الجزيرة الواقعة قبالة ميناء الصليف شمال مدينة الحديدة، وغارات أخرى في منطقة باجل شرق المدينة.

أما في #صنعاء فقد قصفت طائرات التحالف بعدة غارات مواقع تابعة للميليشيات في منطقة بني بشير التابعة لمديرية همدان شمال العاصمة، ومنطقة بير زاهر في مديرية بني الحارث شمال شرق مدينة صنعاء.

كما شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع الميليشيات بالقرب من جبل النار شرقي المخا ومفرق الوازعية شمال غرب محافظة تعز.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن القصف استهدف مواقع #الميليشيات في منطقة الأحيوق بالوازعية ومفرق موزع، كما استهدفت زورقاً تابعاً للمليشيات حاول التسلل إلى سواحل #المخا ، وتم تدميره ومقتل طاقمه.