اليمن.. ألغام الحوثيين تقتل مئات اليمنيين

وثق #التحالف_اليمني_لرصد_انتهاكات_حقوق_الإنسان أكثر من 2200 حالة #انتهاك إثر #الألغام، التي زرعتها الميليشيات في 16 محافظة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام.

وتسببت ألغام الحوثيين بـ #أضرار بشرية ومادية بين #قتل و #إصابات و #تفجير منشآت و #تفخيخ مركبات وجسور وآبار.

كما تم توثيق 615 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام في المحافظات، بينهم أطفال ما دون سن الـ16.

وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح تسليم خرائط الألغام، التي زرعتها حتى اللحظة والامتناع عن زراعة الألغام المحظورة دولياً، إضافة إلى وضع اللوحات التحذيرية في الأماكن التي يعتقد أنها مزروعة عشوائياً بالألغام، بما يضمن #حماية و #سلامة #المدنيين.