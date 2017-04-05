اليمن.. ترقب لانطلاق معركة استعادة الحديدة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين يمنيين أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي حشدت لاستعادة #ميناء_الحديدة لواءين مجهزين ومدربين.

وحسب ما نقلته الوكالة، فإن اللواء الأول يتمركز في منطقة #ميدي (230 كلم) شمال مدينة الحديدة، أما اللواء الثاني فيتحصن خارج منطقة الخوخة (130 كلم) جنوب المدينة، وذلك بهدف وضع حد لعمليات تهريب السلاح واحتكار شحنات الإغاثة.

وعلى ضوء تقديم الشرعية اليمنية وثائق وأدلة إلى #الأمم_المتحدة، قالت إنها تثبت تورط الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة في تهريب السلاح واحتكار توزيع المساعدات وتوظيفها في المجهود الحربي، تبدو عملية استعادة الميناء من الميليشيات أمراً غير مستبعد، بل ربما يكون وشيكاً.

وما يعجِّل أيضاً بالعملية العسكرية المتوقعة، وفق ما أفاد به مدير التوجيه المعنوي في #وزارة_الدفاع_اليمنية، محسن خصروف، هو "تجاهل الأمم المتحدة لطلب الإشراف على ميناء #الحديدة بهدف وضع حد لعمليات تهريب السلاح واحتكار شحنات الإغاثة"، مشيراً إلى أن "القرار السياسي اتخذ، وأن الاستعدادات العسكرية اكتملت، ولم يبق إلا انتظار ساعة الصفر لتحرير الحديدة من قبضة #الحوثيين".