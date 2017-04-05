حتى الدجاج.. لم يسلم من الحوثيين

تصاعدت شكاوى رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الدواجن في اليمن من ممارسات مسؤولي مصلحة #الجمارك التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويفرض الانقلابيون إتاوات علاوة على الرسوم الجمركية على مستوردي الأعلاف وعلاجات الدواجن.

وقال مصطفى المغربي، مالك إحدى شركات الدواجن، إن "القطاع كإنتاج محلي يقدم خدمة للمواطن البسيط من اللحوم البيضاء، كما أنه يرفد الخزينة العامة بمليارات الريالات، ويفترض أن تقدم التسهيلات لهذا القطاع في منفذ جمرك ميناء #الحديدة، ولذلك فإن استمرار ممارسات مسؤولي الجمارك المضرة بقطاع الدواجن تجبر رجال الأعمال على الذهاب إلى ميناء #عدن بدلاً عن ميناء الحديدة".

أما الخبير الاقتصادي، أمجد القدسي، فتحدث لـ"العربية.نت" قائلاً إن "أصحاب الشركات يواجهون حرب تعسف وإجحافاً من قبل القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المدعو يحيى الأسطى (قيادي حوثي)، فهذا الرجل يعتبر من أشد الجهلاء اقتصادياً وهو بدل أن يقدم التسهيلات للموردين قام بفرض جمارك كبيرة على السفن التي تستورد الأعلاف، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الدواجن في البلاد، وتسبب برفع أسعار الدواجن من 3.3 دولار أميركي إلى 7 دولارات، مع العلم أن معظم الدول العربية تعمل على إعفاء الموردين من رسوم جمارك الأعلاف".

وأضاف: "وصل التعسف إلى اعتراض بعض الموردين بعدم السماح لشحناتهم بالدخول، إضافة إلى عرقلة السفن المحملة بالأعلاف، وكل هذه التعسفات التي يمارسها ستؤدي إلى تنفير المستوردين وتفكيرهم بالخروج للاستثمار خارج #اليمن".

ويعتبر قطاع الدواجن في اليمن من أهم قطاعات #الأمن_الغذائي، حيث ينتج ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الدجاج اللاحم، و100 بالمئة من احتياجات اليمن من البيض.