حرب شوارع يخوضها الجيش لطرد فلول الميليشيات من ميدي

تشهد منطقة #ميدي شمال غرب محافظة #حجة الحدودية حرب شوارع بين قوات الجيش الوطني والميليشيات، بعد تمكن الجيش من الدخول إلى معظم أحياء المدينة خلال الـ48 ساعة الماضية والسيطرة على المباني الحكومية، تحت غطاء جوي ومدفعي من قوات #التحالف_العربي.

وأفادت مصادر محلية باستمرار #الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في وقت أحكم الجيش حصاره للمدينة من الجهة الجنوبية والشرقية وقصف خطوط الإمداد لما تبقى من مقاتلي الميليشيات داخل المدينة.

كما ذكرت مصادر عسكرية أن بوارج التحالف قصفت، فجر الأربعاء، مواقع للانقلابيين في سواحل منطقة الدريهمي جنوب مدينة #الحديدة، في حين نفذت طائرات التحالف غارات عدة على مواقع وتجمعات للمتمردين شمال مديرية #المخا.

كذلك دفع الجيش الوطني وقوات التحالف بتعزيزات جديدة إلى جبهة الساحل الغربي، حيث وصل قبل يومين لواءان عسكريان لأبناء محافظة الحديدة تم تدريبهم على أيدي قوات التحالف قبل الانضمام إلى قوات الجيش التي تقاتل في جبهتي المخا وميدي.