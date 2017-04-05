صنعاء.. الحوثيون يستعدون لفرض حالة الطوارئ

أعلن تحالف الانقلابيين في #صنعاء، عبر ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، تشكيل مجلس الدفاع الوطني، تمهيداً لإعلان حالة الطوارئ لإيجاد مسوغ قانوني لشن عملية الاعتقالات التي تستعد الميليشيات لخوضها في أوساط اليمنيين تحت مسمى مواجهة "الطابور الخامس".

وكان زعيم #الحوثيين عبدالملك الحوثي دعا إلى فرض حالة #الطوارئ في البلاد، مع تقدم قوات الشرعية في معظم الجبهات العسكرية.

وقال قيادي في ميليشيات الحوثي إنهم لن يسمحوا "للإعلام بالتأثير على الجبهات العسكرية ومسار الحرب"، مشيراً إلى أنه "لا بد من تفعيل قانون الطوارئ"، معبراً عن خشية الميليشيات مما يسمونه "الطابور الخامس"، أي المناهضين للحوثيين.