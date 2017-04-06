أكثر من 3000 مخطوف لدى ميليشيات الحوثي باليمن

أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها الخميس أن عدد من تم إخفاؤهم قسراً يقترب من 3 آلاف مواطن. ويأتي على رأسهم "وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والسياسي محمد قحطان والقياديان ناصر منصور هادي وفيصل رجب وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات #مجلس_الأمن الدولي كما حوت قوائم المختطفين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية".

وبحسب البيان، فقد دأبت #ميليشيات_الحوثي و #صالح على تكميم الأفواه واعتقال المعارضين أو من يشتبهون في أنه ضدهم وحولوا أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص (مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة) إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب.

ورصدت الوزارة وفاة 73 شخصا تحت تعذيب #الميليشيات_الانقلابية التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان "وفي الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالبا بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرون في قبح إجرامهم وتواصل الاعتقالات والتعذيب والامتهان بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة لـ 36 معتقلا مدنيا وهو انتهاك آخر ويعد تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسرا".

يذكر أن تقديرات لمنظمات حقوقية كانت أعلنت سابقاً أن عدد المعتقلين والمخفيين قسراً على يد الميليشيات بلغ حوالي 10 آلاف.