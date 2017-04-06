الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية ميناء الحديدة باليمن

دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى حماية #ميناء_الحديدة الاستراتيجي المطل على #البحر_الأحمر باعتباره شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون شبح المجاعة.

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية في #اليمن في بيان الأربعاء عن خشيته من تأثير المواجهات في المنطقة على وصول المساعدات الإنسانية وحركة السكان.

من جهته، أعلن #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه يشاطر الأمم المتحدة القلق بشأن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن هناك موانئ ومطارات في البلاد يمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال في بيان له إنه يدرك خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة #الانقلابين ، مؤكدا أنه يبذل أقصى ما يمكن لتأمين إمدادات الغذاء والدواء للشعب اليمني.



