التحالف العربي: نبذل أقصى جهد لتأمين احتياجات اليمنيين

ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان، أنه يدرك خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي تخضع لسيطرة #الحوثيين، مشيراً إلى أنه يبذل أقصى ما يمكن فعله لتأمين إمدادات الغذاء والدواء لليمنيين.

وأكد البيان مشاطرة #التحالف_العربي الأمم المتحدة قلقها من وضع #ميناء_الحديدة، لا سيما لجهة استيلاء ميليشيات الحوثي على قوافل المساعدات الإنسانية، وتوظيفها في مجهودها الحربي.

وأوضح التحالف أنه طلب من #الأمم_المتحدة ممارسة سلطتها الرقابية على ميناء الحديدة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكداً وجود موانئ أخرى مثل عدن والمكلا وعدد من المطارات والمنافذ.