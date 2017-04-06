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التحالف العربي: نبذل أقصى جهد لتأمين احتياجات اليمنيين

المصدر: دبي – قناة العربية
ميناء الحديدة الذي تستولي الميليشيات منه على مساعدات إنسانية
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ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان، أنه يدرك خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي تخضع لسيطرة #الحوثيين، مشيراً إلى أنه يبذل أقصى ما يمكن فعله لتأمين إمدادات الغذاء والدواء لليمنيين.

وأكد البيان مشاطرة #التحالف_العربي الأمم المتحدة قلقها من وضع #ميناء_الحديدة، لا سيما لجهة استيلاء ميليشيات الحوثي على قوافل المساعدات الإنسانية، وتوظيفها في مجهودها الحربي.

وأوضح التحالف أنه طلب من #الأمم_المتحدة ممارسة سلطتها الرقابية على ميناء الحديدة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكداً وجود موانئ أخرى مثل عدن والمكلا وعدد من المطارات والمنافذ.

كلمات دالّة

#الحوثيين, #التحالف العربي, #ميناء الحديدة, #الأمم المتحدة

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