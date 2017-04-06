اليمن.. مقتل مسؤول بالقاعدة في غارة لطائرة بدون طيار

أعلن مصدر أمني يمني، الخميس، عن #مقتل شخص يعتقد أنه #مسؤول محلي في #تنظيم_القاعدة بجنوب #اليمن في #ضربة لطائرة بدون طيار نسبت إلى الولايات المتحدة الأميركية التي كثفت غاراتها على الإرهابيين في اليمن.

وقال المسؤول اليمني طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إن #أحمد_علي_سعنا استهدف بضربة ليلة الأربعاء إلى الخميس عندما كان على دراجته النارية.

وأوضح أن سعنا كان عند وقوع الضربة في بلدة خبر المراقشة في محافظة #أبين التي كانت هدفا لعدد من #الغارات_الجوية الأميركية ضد الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، منذ وصول الرئيس دونالد #ترمب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه تم تنفيذ أكثر من سبعين غارة جوية في اليمن منذ 28 شباط/فبراير.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن الحرب في البلاد، وتخشى من هجمات للقاعدة على الأرض الأميركية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي أن إدارة ترمب أعطت الضوء الأخضر لضربات جوية أو عمليات كوماندوس في اليمن بدون طلب إذن مسبق من البيت الأبيض.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين #المتمردين #الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة #صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.