اليمن.. التحالف يعترض 10 صواريخ باليستية فوق المخا

اعترضت الدفاعات الصاروخية لقوات #التحالف_العربي فجر السبت أكثر من 10 #صواريخ_باليستية أطلقتها الميليشيات الانقلابية تجاه مدينة #المخا

فيما شنت طائرات التحالف غارات على منطقة جبل جندلة ومخازن سلاح للميليشيات غرب مدينة بيحان بمحافظة #شبوة.

وفي محافظة شبوة لقي عدد من قادة #ميليشيات_الحوثي والمخلوع #صالح مصرعهم في معارك عنيفة مع الجيش اليمني.

ونقلت مصادر عسكرية أن الميليشيات خسرت خلال الأيام الماضية في جبهة بيحان الساق والدقيق، عدداً كبيراً من أفرادها وقادتها، منهم القائد العسكري لجبهة بيحان الساق زيد حسين القاسم (أبو ربيع)، وقائد المجموعات الهجومية أبوحمزة الإنسي.

