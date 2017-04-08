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اليمن.. التحالف يعترض 10 صواريخ باليستية فوق المخا

المصدر: دبي - قناة العربية
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اعترضت الدفاعات الصاروخية لقوات #التحالف_العربي فجر السبت أكثر من 10 #صواريخ_باليستية أطلقتها الميليشيات الانقلابية تجاه مدينة #المخا

فيما شنت طائرات التحالف غارات على منطقة جبل جندلة ومخازن سلاح للميليشيات غرب مدينة بيحان بمحافظة #شبوة.

وفي محافظة شبوة لقي عدد من قادة #ميليشيات_الحوثي والمخلوع #صالح مصرعهم في معارك عنيفة مع الجيش اليمني.

ونقلت مصادر عسكرية أن الميليشيات خسرت خلال الأيام الماضية في جبهة بيحان الساق والدقيق، عدداً كبيراً من أفرادها وقادتها، منهم القائد العسكري لجبهة بيحان الساق زيد حسين القاسم (أبو ربيع)، وقائد المجموعات الهجومية أبوحمزة الإنسي.

كلمات دالّة

#التحالف العربي, #المخا, #شبوة, #ميليشيات الحوثي, #صالح, #صواريخ باليستية

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