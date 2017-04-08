بالصور..30 قتيلا باشتعال أنبوب نفط باليمن خربه الحوثيون

قضى 30 يمنياً على الأقل حرقاً، وأصيب 50 آخرون بحروق إثر #اشتعال #حريق السبت في موقع أنبوب للنفط، تجمع عنده العشرات لجمع الوقود في #الحديدة في غرب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي.

قالت مصادر محلية يمنية في منطقة التربة شمال مدينة الحديدة إن أرقام #ضحايا #كارثة اشتعال أنبوب النفط ارتفعت في صفوف المواطنين حد الكارثة، جراء اشتعال النيران في وقود متسرب من #أنبوب_نفط تعرض لعملية #تخريب من طرف #الانقلابيين .

وأكدت المصادر أن عدد المتوفين حتى الآن 30 شخصاً، بينهم 20 تفحمت جثثهم و10 آخرون توفوا بعد إسعافهم وأكثر من 50 مصاباً بحروق مختلفة. فضلاً عن #الخسائر المادية والمتمثلة في 22 سيارة وعربة نقل متنوعة، إلى جانب 7 دراجات نارية.

وقال المسؤول في الحكومة إن "عشرات تدافعوا إلى موقع تفجير أنبوب وبحوزتهم أوانٍ لجمع البنزين الذي يتدفق من الأنبوب" في الحديدة على البحر الأحمر.

وأضاف "لكن أحد هؤلاء الذين تدافعوا أحضر معه مولداً كهربائياً لشفط كمية البنزين التي تجمعت في حوض صغير، مما أدى إلى اشتغال النيران التي التهمت الأشخاص الموجودين".

وكان المتمردون فجروا الجمعة أنبوب النفط الممتد من مأرب إلى منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة.