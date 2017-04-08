ميليشيات الحوثي تنهب أموال التأمينات لتمويل حرب اليمن

تقوم #ميليشيات_الحوثي بانتهاكات مستمرة لسلب ما تبقى في خزينة #الدولة_اليمنية، حيث أكدت مصادر في العاصمة #صنعاء أن ميليشيات الحوثي نهبت إبان انقلابها على #الشرعية أكثر من 750 مليار ريال يمني من أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في البنك المركزي من دون إذن الهيئة.

ويسعى الحوثيون هذه الأيام إلى نهب ما تبقى من رصيد يقدر بحوالي 200 مليون دولار وتسخيرها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، ونقلها إلى مديرية مران في صعدة معقل الحوثي.

هذا وقام عبدالسلام المحطوري الموالي لميليشيات الحوثي برفقة عشرات المسلحين باقتحام مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وسط صنعاء، لفرض تعيين نفسه رئيساً لها بالقوة، بعد رفض رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور هذا القرار وإصداره أوامر بتجميد قرار تعيينه، إلا أن الحوثيين يحاولون - بحسب مراقبين - فرض سياسة الأمر الواقع، وإقالة علي الشعور الموالي لحزب المخلوع صالح.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من استيلاء ميليشيات الحوثي بالكامل على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ما سيشكل خطراً على صرف مرتبات أكثر من مليون مواطن يمني من مدنيين وعسكريين.