الحكومة اليمنية تطلق عجلة التنمية والإعمار من عدن

من العاصمة المؤقتة #عدن ، وفي خطوة ينتظرها أبناء المناطق المحررة، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد #بن_دغر رسمياً عن إطلاق ورشة #إعادة_الإعمار والتنمية.

الحكومة خصصت نحو 7 مليارات و120 مليون ريال يمني (نحو 28.5 مليون دولار) للنهوض بمحافظة عدن التي نالها نصيب كبير من عمليات التدمير الممنهج التي شنتها #ميليشيات #الحوثي و #صالح.

بن دغر أشار إلى أن تحسناً ملحوظاً طرأ في عمل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، مشيداً بدعم #مجلس_التعاون.

وتأمل #الشرعية_اليمنية في إعادة تطبيع الحياة إلى ما كانت علية قبل #انقلاب_الحوثي صالح على الدولة، وتدمير مؤسستها في سبتمبر من العام 2014، أقله في المناطق المحررة، بينما تطرح المناطق المحاصرة وعلى رأسها #تعز تحدياً كبيراً بسبب الممارسات التي تقوم بها #الميليشيات ضد المدنيين.

كما تحاول الشرعية مدعومة بالتحالف العربي وضع حد للحرب والانقلاب، اللذين أديا إلى مقتل قرابة 7 آلاف شخص، وإصابة 35 ألفاً آخرين، وموجة نزوح شملت 3 ملايين من أصل حوالي 27.4 مليون نسمة، فضلاً عن دمار هائل، وفق الأمم المتحدة.