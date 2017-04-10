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اليمن.. تعزيزات للتحالف تحضيراً لاستعادة الحديدة

المصدر: دبي – قناة العربية
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دفعت قوات #التحالف_العربي بتعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى جبهة #الساحل_الغربي لليمن، تمهيدا لبدء معركة استعادة #ميناء_الحديدة من خلال دعم القوات المشاركة في عملية #الرمح_الذهبي.

وأكد متحدث عسكري يمني وصول التعزيزات من دول #تحالف_دعم_الشرعية للقوات المشاركة في عملية "الرمح الذهبي"، التي أكد أنها ستكون خاطفة وشبيهة بعملية تحرير عدن.

وتشكل استعادة محافظة وميناء #الحديدة من الانقلابيين المرحلة الثانية من عملية "الرمح الذهبي" التي كانت قد بدأت في الساحل الغربي لمحافظة #تعز وتم على إثرها استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بمضيق #باب_المندب وميناء ومدينة #المخاء.

في سياق متصل، تتواصل غارات التحالف مستهدفةً تجمعات ومواقع #الميليشيات الانقلابية في مناطق #مفرق_المخاء و #النخيل و #معسكر_خالد وفي #الخوخة و #قطيبة و #النجيبة و #وادي_النخيل و #معسكر_أبو_موسى_الأشعري في #الدريهمي، إضافةً إلى مواقعها في #جزيرة_كمران وبالقرب من ميناء #الصليف شمال مدينة الحديدة.

وأكد المتحدث العسكري اليمني أن عملية #استعادة_الحديدة ستنطلق بالتزامن مع عملية موازية في نفس الوقت لتحرير محافظة تعز التي تشهد مواجهات متواصلة في عدة جبهات.

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