الجيش السوداني: استشهاد 5 عسكريين في عملية باليمن

أكد بيان للجيش السوداني، الأربعاء، "استشهاد 5 #جنود بينهم #ضابط، وإصابة 22 آخرين"، في #عملية_عسكرية باليمن.

وتشارك #قوات_سودانية ضمن التحالف العربي الذي يسعى لبسط سلطة #الحكومة_الشرعية على #اليمن في مواجهة ميليشيات الانقلابيين #الحوثيين، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح.

وذكر البيان أن القوات المسلحة السودانية أنجزت المرحلة الأولى في سياق عملياتها مع التحالف بسيطرتها على جميع الأهداف الموكلة إليها مكبدة العدو خسائر كبيرة في الأرواح ، ونجحت في أسر أعداد كبيرة منهم، كما أنها مستعدة لإنجاز المرحلة الثانية بروح معنوية عالية.