اليمن.. اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه المخا

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لقوات #التحالف_العربي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الانقلابية باتجاه #المخا جنوب غرب #اليمن مساء الثلاثاء، وتم تدميره في الجو.

وأكدت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف أغارت على المكان الذي انطلق منه الصاروخ ودمرت منصة إطلاقه في معسكر اللواء 55 حرس جمهوري بمنطقة يريم الواقعة على بعد 130 كيلومترا جنوب #صنعاء.

من جهة أخرى أكدت مصار عسكرية في الجيش الوطني اندلاع معارك عنيفة في منطقة المفرق شرق المخا، ومحيط معسكر خالد بن الوليد وسط تقدم للجيش الوطني، مصحوبة بدعم جوي من طائرات التحالف العربي، حيث نفذت غارات مكثفة على مواقع الميليشيات.

"عاصفة الحزم والتحديات الإيرانية"

على الصعيد السياسي، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن #عاصفة_الحزم مثلت جوهر وأيقونة التعاون الأخوي المُثمر لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا وهويتنا جراء #التدخلات_الإيرانية عبر أذرعها بالمنطقة.

وخلال لقاء جمعه الثلاثاء مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف #الزياني أشاد #هادي بجهود دول المجلس في الوقوف إلى جانب اليمن. من جانبه، قال الزياني إن روح التعاون قائمة بين قادة دول المجلس وأخيهم الرئيس اليمني لنصرة اليمن وشرعيتها الدستورية وتحقيق الأمن في اليمن ومحيطها الإقليمي.