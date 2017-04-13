الجيش اليمني يقتحم معسكر خالد بن الوليد غرب تعز

اقتحم #الجيش_اليمني #معسكر_خالد_بن_الوليد الاستراتيجي من الجهة الغربية لمدينة #تعز، ويخوض عناصر الجيش حالياً مواجهات عنيفة داخل المعسكر مع ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح، حسب ما أكدته مصادر قناتي "العربية" و"الحدث".

ولم تكن عملية اقتحام المنطقة الغربية من معسكر #خالد_بن_الوليد سهلة على #الجيش الوطني، حيث التفت #قوات_الشرعية من الجهة الشمالية الغربية للمعسكر، معززةً بغطاء مدفعي وصاروخي وبإسناد من طائرات #التحالف_العربي والبوارج المرابطة قبالة #ميناء_المخا.

وأمام القصف المكثف على المعسكر، فرَّ الكثير من مسلحي #الانقلابيين باتجاه منطقة #البرح جنوباً، بحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، لتحكم قوات الجيش والمقاومة سيطرتها على #جبل_النار و #جبل_نابطة و #مفرق_موزع والمرتفعات المحيطة بالمعسكر.

من ناحية أخرى، كثفت قوات #التحالف غاراتها مستهدفة مواقع وتجمعات الميليشيات في مديريتي #اللحية و #الضحى شمال #الحديدة، ومناطق #الطائف و #غليقة و #الكويزي في مديرية #الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وقد أسفرت غارات التحالف جنوب شرقي مدينة #ميدي عن مقتل العديد من #الحوثيين وعناصر ميليشيات المخلوع #صالح.