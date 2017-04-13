شاهد.. طريقة هوليوودية في إحباط عملية انتحاري بعدن

كشفت #قوات_مكافحة_الإرهاب اليمنية عن شريط #فيديو يظهر نجاحها في إحباط #هجوم_انتحاري كان يستهدف عدداً كبيراً من #قوات_الأمن المرابطة بإحدى نقاط التفتيش.

وقال #ناشطون لموقع "العربية" الإنجليزي إن قوات مكافحة الإرهاب تلقت معلومات بشأن المخطط الانتحاري، فقامت بمراقبة شخص مسلح برشاش كان يرتدي بزة مماثلة للزي العسكري المستخدم من قبل الجنود، عندما كان يتجه صوب نقطة تفتيش في منطقة التواهي في #عدن.

وأوضح متحدث باسم إدارة الأمن في عدن أن القوات قتلت الانتحاري الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، قبل أن يبلغ نقطة التفتيش المستهدفة.

ولم تكشف المصادر بعد عن هوية الانتحاري والأطراف التي خططت للعملية، وأفاد أن التحقيقات مازالت جارية.

ويذكر أن 49 جندياً من #القوات_اليمنية، كانوا في طوابير لاستلام رواتبهم، قتلوا في هجوم انتحاري هز #نقطة_تفتيش_في_عدن في ديسمبر/كانون الأول، تبناه لاحقاً #تنظيم_داعش الإرهابي.