العفو الدولية ترفض حكماً حوثياً ضد صحافي مختطف

رفضت #منظمة_العفو_الدولية حكماً أصدرته محكمة تابعة لميليشيات #الحوثي بـ #صنعاء بإعدام الصحافي المختطف، يحيى الجبيحي، بتهمة #التخابر مع دولة أجنبية.

وطالبت المنظمة في تغريدة على موقع "تويتر" الحوثيين بإعادة محاكمة الجبيحي محاكمة عادلة أو الإفراج عنه فوراً.

واختطف الحوثيون الجبيحي من أمام منزله في صنعاء، بعد اقتحامه ومصادرة أجهزة مكتبية في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، شجبت منظمة مراسلون بلا حدود استمرار #اعتقال 10 صحافيين في سجن الأمن السياسي بصنعاء من قبل الحوثيين وتحت ظروف مروعة منذ سنتين تقريباً.