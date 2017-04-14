اليمن.. الميليشيات تعيّن مفتياً تلقى تعليمه في إيران

معركة صامتة جديدة بين الحليفين في #صنعاء.. خطوة تكريس #الطائفية والانقسام المذهبي التي اتخذها الحوثيون بتعيين مفتٍ و #هيئة_إفتاء شرعية في صنعاء يبدو أنها لن تنجح هذه المرة.

#ميليشيات_الحوثي شكلت هيئة إفتاء برئاسة #شمس_الدين_شرف_الدين، وعينته "مفتياً للديار اليمنية" بدلاً من القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.

قرار قوبل برفض وسخط كبيرين في الشارع اليمني، ورأى البعض أن القرار اتخذ في #طهران وليس في صنعاء لارتباط #المفتي الجديد بحوزات #قم التي تلقى تعليمه فيها. كما أنه وأعضاء المجلس الآخرون معروفون بتعصبهم لما يسمونه #الهاشمية أو آل البيت.

هذا القرار سبب خلافاً جديداً مع حليف الانقلاب، فقد نشر موقع المؤتمر.نت التابع للرئيس #المخلوع_صالح خبر اتفاق إلغائه، وعلى أن يعاد تشكيل الهيئة من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعلم والتقوى، في إشارة ضمنية إلى أن من تم تعيينهم من قبل #الحوثيين لا يمتلكون هذه الصفات.