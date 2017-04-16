"السهم البحري".. إزالة ألغام إيرانية زرعها الحوثيون

أطلقت قوات الشرعية في اليمن، عملية "السهم البحري" لإزالة الألغام التي زرعها الحوثيون في عدة مناطق بحرية.. هذه الألغام مصدرها إيران، حيث تستخدم في غواصات قديمة الطراز، لكن خطرها يمتد إلى الصيادين وسكان الجزر القريبة من سواحل ميدي، فضلا عن تهديد الملاحة الدولية في باب المندب.

وانطلقت "السهم البحري" في #جبهة_ميدي الحدودية شمال غرب #محافظة_حجة وتهدف إلى تمشيط #سواحل_ميدي الجنوبية الغربية والجزر التابعة لها.

وسيتم تمشيط هذه السواحل والجزر من خلايا للانقلابيين وتطهيرها من #الألغام البحرية التي زرعتها #الميليشيات.

وبحسب قيادة العملية فقد تم رصد تحركات مسلحة للميليشات في السواحل المقابلة بمديرية عبس جنوب ميدي، وتم التعامل معها عبر #طيران_التحالف_العربي وقصفها.

وأكد قائد العملية أنهم كشفوا كمية من #الألغام_البحرية ، وتم تطويق المنطقة وتحديد أماكن الألغام ووضع علامات الخطر بجانبها لإرشاد الصيادين بالابتعاد عنها كونها مناطق خطرة.

وهذه الألغام التي تم العثور عليها تتبع #الأسطول_البحري_الإيراني.

وهذه الألغام هي من نوع الألغام الاعتراضية يستخدمها #الإيرانيون من قبل #غواصات قديمة تعمل في مساعدة الميليشيات.