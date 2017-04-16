مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي للمخلوع صالح بصعدة

أكدت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي للمخلوع #صالح وعدد من مرافقيه بمحور البقع شمال شرقي #صعدة.

وأضافت المصادر أن العقيد أمين الحميري قائد فرع قوات الشرطة العسكرية في صعدة قتل مع سبعة من مرافقيه بغارة لطائرات #التحالف العربي في محور البقع شرق صعدة.

في غضون ذلك لقي القائد الميداني #الحوثي أحمد وهاس مصرعه مع أربعة من مرافقيه خلال معارك في #معسكر_خالد_بن_الوليد بمديرية #المخا غرب محافظة تعز.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي #وهاس قتل خلال مواجهات عنيفة مع قوات #الجيش_الوطني و #المقاومة.

وأكدت المصادر أن القيادي وهاس من محافظة عمران ويعد الذراع الأيمن للقيادي الحوثي عبدالله يحيى الحكيم المعروف بـ #أبو_علي_الحاكم في جبهة #تعز.