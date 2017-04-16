ميليشيات الحوثي تختطف 40 باحثاً وباحثة جنوب صنعاء

أقدمت #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح على #اختطاف 40 #باحثا وباحثة نِصفهم من النساء يعملون في الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة ذمار جنوب #صنعاء.

وبحسب مصادر محلية، فقد وقعت عملية الخطف في مديرية الحدأ القريبة من محافظة صنعاء حيث أوقف #مسلحون #حوثيون 20 سيارة كان يستقلـها الباحثون، في زيارة عمل لمنطقة الحدأ لتنفيذ دراسات مشاريع تنموية وخدمية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين اتهموا الباحثين بالعمالة لجهات خارجية، وأودعوهم سجناً للميليشيات في منطقة زراجة مركز مديرية الحدأ.

على صعيد آخر، أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي للمخلوع صالح في محور البقع شمال شرقي #صعدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العقيد أمين الحميري في صعدة قتل مع 7 من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف العربي.