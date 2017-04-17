اليمن.. السيطرة على معسكر خالد الاستراتيجي باتت وشيكة

حقق الجيش الوطني اليمني مدعوماً بالتحالف العربي، تقدماً ملحوظاً، الأحد، على الجبهتين الجنوبية والشرقية لمعسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي غرب #تعز ، وبات قريبا من السيطرة على المعسكر الاستراتيجي.

وكان الجيش تمكن خلال الأيام القليلة الماضية من السيطرة على البوابة الغربية للمعسكر وأجزاء واسعة منه.

إلى ذلك، شنت مقاتلات #التحالف سلسلة غاراتٍ ضد مواقعِ الميلشيات شرق وشمال شرقِ المعسكر.

كما استهدفت مواقعَ الانقلاببين في مفرقِ #المخا ومديرية ذُباب بمحافظة تعز، إضافة إلى مديريتي ميدي وعبس في محافظة #حجة الحدودية.

ويعتبر معسكر خالد بن الوليد أهم وأقوى تحصينات #الانقلابيين في #تعز، وبسقوطه ستنهار الميليشيات بشكل كلي في المدينة، كما أنه يشكل نقطة انطلاق هامة للبدء بعمليات تحرير مدينة #الحديدة، بحسب مهتمين بالشأن اليمني.

على صعيد آخر، واصلت قوات من البحرية اليمنية عمليات تمشيط سواحل ميدي من الألغام البحرية التي زرعتها ميلشيات #الحوثي والمخلوع، في عملية اُطلق عليها اسم #السهمِ_البحري ، وبدعم من التحالف العربي بقيادة #السعودية.

