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التحالف يعترض 4 صواريخ باليستية.. ويقصف مواقع في صنعاء

المصدر: دبي - قناة العربية
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اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات #التحالف العربي 4 #صواريخ_باليستية أطلقتها #ميليشيات_الحوثي والمخلوع #صالح مساء الاثنين باتجاه مدينة #المخا الساحلية غرب #اليمن ، حيث تم تدميرها وإسقاطها من دون وقوع أضرار .

كما قصف طيران التحالف العربي مواقع الفرقة الأولى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية #صنعاء .

إلى ذلك، قصف #الجيش_اليمني مواقع الانقلابيين في أحياء الستين والرباط وهائل وحدة بصنعاء.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل الحدث بسماع انفجارات عنيفة تهز أحياء الستين والرباط وهائل في العاصمة اليمنية.

كلمات دالّة

#التحالف, #صواريخ بالستية, #ميليشيات الحوثي, #صالح, #المخا, #اليمن, #صنعاء, #الجيش اليمني, #صواريخ باليستية

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