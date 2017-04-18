اليمن.. ميليشيات الحوثي تعتدي وتهين طالبات في صنعاء

أكد شهود عيان في صنعاء أن مسلحين من #ميليشيات_الحوثي اقتحموا الاثنين مدرسة للبنات في #صنعاء، واعتدوا على الطالبات بالضرب والسباب بعد رفضهن ترديد شعار الميليشيات الذي يطلقون عليه "الصرخة".

وفي التفاصيل، قوبل إصرار ميليشيات الحوثي الانقلابية على فرض شعارها، بديلاً عن النشيد الوطني للجمهورية اليمنية في #مدارس_صنعاء ومناطق سيطرتها بالرفض من قبل طلبة وطالبات العديد من المدراس في #العاصمة_اليمنية ، وآخرها مدرسة سكينة الثانوية للبنات في حي بير عبيد جنوب العاصمة صنعاء.

فقد أكد طلاب تلك المدرسة تمسكهم بالنشيد الوطني للجمهورية اليمنية وامتنعوا عن ترديد شعار الحوثيين أو رفعه في جدران المدرسة.

فما كان من ميليشيات الحوثي، بحسب شهود عيان إلا أن اقتحموا مدرسة البنات واعتدوا على الطالبات بالضرب والسباب بعد رفضهن ترديد "الصرخة".

وكان قيادي حوثي قد حاول الضغط على الطالبات وترويعهن لترديد الشعار خلال طابور الصباح، لكن المعلمات طلبن منه المغادرة، فأستشاط غضباً، وأطلق الشتائم بحق المعلمات والطالبات على حد سواء ما دفع الطالبات للاحتجاج والهتاف ضده ومطالبته بمغادرة حرم المدرسة.

يذكر أن هذا المشهد تكرر في عدد من مدارس صنعاء على مدى العامين الماضيين رفضاً لميليشيات الحوثي، التي تصر على إقناع اليمنيين بشعارها الذي يرى غالبتهم أنه يساهم في تمزيق النسيج المجتمعي ونشر الفتنة في أوساط اليمنيين.