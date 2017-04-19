التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين في سماء مأرب

اعترضت دفاعات التحالف العربي الجوية في #اليمن صاروخين باليستيين في سماء #مأرب.

وكانت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن قد اعترضت صاروخين باليستيين آخرين ودمرتهما في سماء #مأرب أمس الثلاثاء أيضا.

ومن جهتها، سيطرت قوات #الجيش_الوطني على مخزن أسلحة لميليشيات #الحوثي و #صالح في المناطق المحيطة بمعسكر #خالد_بن_الوليد. ويحوي المخزن #أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر.

جاء ذلك في ظل التقدم المتواصل الذي يحققه الجيش الوطني باتجاه المعسكر، هذا فيما تتواصل #المعارك والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل في محيط المعسكر.

وكثفت #قوات_الشرعية هجومها على تجمعات وجيوب #الميليشيات شمال وشرق وغرب المعسكر بتغطية نارية بالمدافع والدبابات، وتمكنت قوات الشرعية من دحر الميليشيات من مواقعها، وأحكمت حصارها على المعسكر، وأخمدت مصادر النيران.

يأتي ذلك فيما تصل تعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة من قوات التحالف العربي إلى جبهات القتال شرق المخا، لدعم الجيش الوطني والمقاومة، مع إسناد جوي لطيران التحالف وملاحقة فلول الميليشيات الانقلابية التي مازالت متواجدة في بعض المرتفعات داخل معسكر خالد. ويشارك طيران #الأباتشي بفاعلية كبيرة في ملاحقة الفلول في المزارع والجبال في محاور عدة من جبهة معسكر خالد، مع تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة في البوابة الغربية والجنوبية للمعسكر.