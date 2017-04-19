اليمن.. قوات الشرعية تقترب من تحرير معسكر خالد

بعد إحكامها الحصار على معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز باليمن، وسيطرتها على مواقع جديدة في محيط المعسكر، تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مخزن للأسلحة تابع للمتمردين في المناطق المحيطة بمعسكر خالد يحوي أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر.

إلى ذلك، نصبت الميليشيات الانقلابية عدداً من النقاط في مديرية موزع لمنع عناصرها من الفرار من ميدان المعركة بعد اقتراب قوات #الجيش_الوطني من تحرير معسكر خالد.

من ناحية أخرى، شنت مقاتلات #التحالف_العربي أكثر من 20 غارة على المعسكر ومحيطه، فيما هاجمت مروحيات الأباتشي تعزيزات للحوثيين شمال #المخا والخط الساحلي في الخوخة ودمرت عدداً من المركبات.

وأشارت مصادر عسكرية للجيش الوطني إلى أن #الحوثيين يحاولون تخفيف الضغط على قواتهم في #معسكر_خالد باستخدام مكثف للصواريخ الباليستية، حيث أطلقت نحو 11 صاروخاً باليستياً اعترضتها منظومة الدفاع الجوي الباتريوت في سماء المخا.