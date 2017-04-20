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مقتل 17 من الميليشيات وإصابة 20 بقصف للتحالف غرب تعز

المصدر: دبي - قناة العربية
عنصران تابعان لميليشيات الحوثي
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قُتل 17 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح وأصيب 20 آخرون بقصف شنته مقاتلات وبوارج #التحالف_العربي على مواقع في موزع وشمال #المخا غرب #تعز.

وقال مصدر عسكري إن 10 غارات استهدفت مواقع في #معسكر_خالد وشرق موزع، فيما قصفت بوارج التحالف بعشرين صاروخاً شرق موزع وشمال المخا.

من جهة أخرى دارت #مواجهات في محيط معسكر خالد وشرق موزع، فيما تُحاصر #قوات_الشرعية معسكر خالد.

وكان #الحوثيون دفعوا بتعزيزات إلى شرق #موزع، ونصبوا منصات لإطلاق #صواريخ_الكاتيوشا غرب مقبنة، وتقوم باستهداف مواقع قوات الشرعية قرب معسكر خالد وشرق المخا.

كلمات دالّة

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